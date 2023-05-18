Предприниматель из Красноярска пойдет под суд за растрату 96 млн рублей для северного завоза в Игарку

Суд в Красноярске рассмотрит уголовное дело о растрате 96 млн руб. и легализации похищенных средств при организации северного завоза жизненно важных товаров в Игарку в преддверии зимнего сезона. Фигурантом является местный предприниматель, бывший бухгалтер отделения ЛДПР в регионе Денис Бундюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В период с 2016 по 2018 годы участники организованной преступной группы, в состав которой, как считает следствие, входил и Денис Бундюк, организовали поставку в Игарку товаров по завышенной стоимости. «Кроме того, участники ОПГ, совершив фиктивные финансовые операции, вовлекли в легальный экономический оборот похищенные денежные средства в сумме более 3 млн руб.»,– уточняет прокуратура Красноярского края.

Как ранее сообщал «Ъ», Денис Бундюк был задержан в марте 2019 года в аэропорту Шереметьево незадолго до посадки в самолет, отправляющийся рейсом в Милан. Тогда же, как сообщалось, был задержан экс-советник губернатора Красноярского края (тогда регион возглавлял Александр Усс) 28-летний Антон Натаров — сына экс-депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова. Сам Сергей Натаров был задержан в декабре 2021 года. В прокуратуре Красноярского края «Ъ-Сибирь» уточнили, что дело в отношении Сергея Натарова находится в производстве следствия.

Обвинительное заключение по делу в отношении Дениса Бундюка утверждено заместителем Генерального прокурора России Дмитрием Демешиным. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова