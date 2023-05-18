По всей Украине звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Об этом следует из официального ресурса оповещения населения.

Сначала тревогу объявили на востоке, юге и в центре страны. Около 03:50 мск ее распространили на Хмельницкую, Ровненскую, Волынскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Львовскую области.

Украинский телеканал «Дом» сообщил о нескольких взрывах в Кировоградской области. Их подробностей не приводится. О взрывах в других регионах страны не сообщается.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Харьковской и Одесской областях. СМИ писали о взрывах в Харькове и Одессе.

Олеся Павленко