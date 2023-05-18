В Гватемале произошло сильное землетрясение магнитудой больше 6

В Гватемале зафиксировали сильное землетрясение. По оценкам Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 6,1, по данным геологической службы США, — 6,4.

Эпицентр землетрясение находился на расстоянии 51 км к северо-западу от города Сан-Хуан Сакатепекес и в двух км от муниципалитета Канилья на глубине 251 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как пишет Reuters, землетрясение также затронуло южную Мексику и Сальвадор. AP сообщает, что местные жители ощущали подземные толчки. Угроза цунами не объявлялась.

Олеся Павленко