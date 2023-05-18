На пытки посмотрели по-новому

Городской суд Нижнекамска, повторно рассмотрев дело о пытках в районном УМВД, значительно смягчил наказание для трех бывших оперативников — в среду их отпустили из зала суда на свободу. Экс-полицейских ранее обвиняли в доведении до самоубийства в 2017 году местного жителя Ильназа Пиркина, к которому применили пытку «слоник». Однако теперь суд квалифицировал их действия лишь как превышение должностных полномочий. Еще два бывших полицейских УМВД могут выйти в ближайшие месяцы, поскольку отбыли значительную часть своего наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В среду городской суд Нижнекамска вынес новый приговор пяти бывшим сотрудникам полиции по делу о пытках в УМВД по Нижнекамскому району Татарстана. Как сообщил „Ъ“ адвокат Тимур Мифтахутдинов, все пятеро были признаны виновными по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, в том числе с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий). Однако суд прекратил преследование трех оперативников по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства группой лиц по предварительному сговору).

В результате, как сообщил правозащитный проект «Травмпункт», экс-начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска Ринат Ахметшин получил семь лет, а оперуполномоченный Михаил Логачев — шесть лет колонии общего режима. «С учетом частичного отбытия наказания (в СИЗО и колонии.— „Ъ“) им осталось провести за решеткой несколько месяцев»,— отметили правозащитники. А еще троих бывших оперативников — Игоря Филинова, Наиля Миндубаева и Гаделя Рахимова, которые были оправданы в доведении до самоубийства, освободили из-под стражи. Согласно решению суда, они уже отбыли назначенное им наказание — два, два и четыре года колонии.

Уголовное дело против полицейских Нижнекамска было возбуждено в 2017 году после самоубийства местного жителя — 22-летнего Ильназа Пиркина. Правозащитники сообщали, что в октябре того года он подозревался в хищении автомагнитолы. В здании УМВД оперативники Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев пытались выбить у него признательные показания в совершении еще 47 краж, применяя насилие. 19 октября Ильназ Пиркин покончил с собой.

Перед смертью молодой человек оставил своим родным видеообращение, в котором не отрицал факта кражи одной автомагнитолы, но заявил, что в полиции подвергался пыткам.

В частности, он сказал, что его вывезли лес, где «жестоко избили», после чего доставили в отделение и там применили пытку «слоник» — надели ему на голову противогаз и перекрыли воздух. «Я обращаюсь к вышестоящим органам, которые стоят выше вот этих людей, которые работают в МВД. Вроде в Конституции написано, что, если ты даже подозреваемый и если ты в натуре виновный, на тебя давления никакого не должно оказываться»,— сказал он на камеру.

В Следственном комитете РФ пришли к выводу, что до самоубийства господина Пиркина довели «угрозы причинить вред здоровью парня, жестокое обращение в виде незаконного лишения свободы в помещениях отдела полиции, систематическое унижение человеческого достоинства». По данным следователей, преступление было совершено «в целях повышения статистических показателей».

Впоследствии потерпевшими были признаны еще два человека — Владимир Тимофеев и Николай Удиряков, владельцы аудиосистемы, в краже которой был заподозрен погибший. Как выяснило следствие, сотрудники полиции в одном из служебных кабинетов УМВД применяли к ним «физическое насилие», пытаясь добиться признания, что те угрожали Ильназу Пиркину. Стали поступать жалобы на полицейских и от других жителей Нижнекамска. Так, Ильдар Камалеев заявлял правозащитникам, что в ноябре 2016 года в УМВД ему надевали на голову черный полиэтиленовый пакет, чтобы он «не мог дышать, а половая тряпка использовалась как кляп». В результате он написал явку с повинной в преступлении, которое не совершал.

В УМВД по Нижнекамскому району была проведена служебная проверка, по результатам которой своей должности лишился начальник управления Роберт Хуснутдинов. Также были уволены либо подверглись другим дисциплинарным взысканиям еще более десятка сотрудников.

Расследование дела было завершено в конце 2018 года. А в мае 2020 года городской суд Нижнекамска вынес первый приговор. Ринат Ахметшин был приговорен к девяти годам колонии общего режима. Бывшие оперуполномоченные получили сроки в колонии строгого режима: Гадель Рахимов — 11 лет, Михаил Логачев — 8 лет, Игорь Филинов — 7 лет и 3 месяца, Наиль Миндубаев — 6 лет и 3 месяца.

В феврале 2021 года Верховный суд Татарстана принял решение снизить сроки Михаилу Логачеву и Ринату Ахметшину до шести и семи лет колонии соответственно. Верховный суд республики посчитал, что в их действиях не было предварительного сговора. В то же время наказание для Наиля Миндубаева, Игоря Филинова и Гаделя Рахимова осталось без изменения. Суд Татарстана признал их виновными в доведении до самоубийства. Но Шестой кассационный суд в Самаре в июле 2021 года полностью отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Нижнекамск.

В результате городской суд значительно снизил сроки трем оперативникам, посчитав, что они непричастны к самоубийству Ильназа Пиркина. Полный текст решения горсуда пока не опубликован.

Адвокат Тимур Мифтахутдинов сообщил „Ъ“, что сейчас «определяемся с потерпевшими по вопросу обжалования» приговора.

Отметим, что в уголовном деле о пытках также фигурировал бывший стажер на должность оперативника в районном УМВД Ильнар Гарипов. Однако в 2017 году он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Осенью 2022 года Ильнара Гарипова задержали. Сейчас его дело рассматривается в суде Нижнекамска. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Речь идет об издевательствах над задержанным Ильдаром Камалеевым.

Кирилл Антонов