Татарстану не помогут с «закладчиками»

В правовом управлении Госдумы посчитали нецелесообразным предложение Татарстана запретить судам назначать наказание «ниже низшего» за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Юристы указали, что сейчас такой запрет существует по террористическим преступлениям, поскольку они связаны с «исключительной общественной опасностью», однако наркопреступления «направлены только против здоровья населения». Против инициативы республики также выступило правительство РФ и Верховный суд России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правовое управление Госдумы представило заключение на законопроект Госсовета республики об ужесточении антинаркотического законодательства РФ. Думские юристы указали, что преступления по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) «направлены только против здоровья населения». Максимальное наказание по ч. 1 этой статьи предусматривает восемь лет, что «позволяет применить к лицам, совершившим такое преступление, условное осуждение». При этом на них «не распространяются запреты о применении сроков давности привлечения к уголовной ответственности и сроков давности обвинительного приговора суда, а также отсрочки отбывания наказания». Возраст привлечения к уголовной ответственности — с 16 лет.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов предложили включить ст. 228.1 УК РФ в список статей, по которым невозможно назначить наказание ниже низшего предела в связи со смягчающими обстоятельствами (ст. 64 УК РФ). В пояснительной записке депутаты сослались на «анализ оперативной обстановки за последние два года»: в исправительных учреждениях Татарстана 29% осужденных отбывают наказание за совершение различных наркопреступлений (в 2021 году их было 23%), при этом выросло число смертельных отравлений в результате потребления наркотиков. Авторы недовольны, что на таком фоне «отмечается тенденция уменьшения доли наказаний в виде реального срока лишения свободы за счет увеличения доли назначения условного осуждения, исправительных (обязательных) работ и штрафов».

Ранее зампред комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров («Единая Россия») объяснял: «В ряде случаев виновными лицами по данным статьям являются беременные женщины, многодетные матери, инвалиды, несовершеннолетние». Суды нередко назначают им наказания «ниже низшего предела», вообще не связанные с лишением свободы, «поэтому и родилась подобная инициатива».

Вместе с тем, как разъяснило правовое управление Госдумы, сейчас ст. 64 УК РФ не позволяет давать наказания ниже низшего предела по преступлениям террористической направленности либо связанным с организованной преступностью. Это связано с «исключительной общественной опасностью этих преступлений, направленных не только против общественной безопасности, но и против жизни, здоровья человека, основ конституционного строя и безопасности государства, а в ряде случаев — против мира и безопасности человечества».

Ранее схожее заключение вынесло правительство РФ. Его эксперты отметили, что наказание «ниже низшего предела» назначается в исключительных случаях — «с целью реализации принципов справедливости и гуманизма». Поэтому «необоснованное расширение применения мер уголовной репрессии приведет к нарушению баланса общих принципов назначения наказания». Верховный суд РФ также посчитал, что «нет достаточных оснований», чтобы включать антинаркотическую статью в этот перечень.

Юристы считают, что инициатива никак не поможет борьбе с наркобизнесом. Юридический консультант Арсений Левинсон отмечал, что подавляющее большинство осужденных «не организаторы наркобизнеса, а рядовые закладчики», которые впервые привлекаются к ответственности. «Законопроект приведет к дискриминации и чрезмерной жестокости к людям, которые зачастую сами являются жертвами наркобизнеса,— говорил он. В то же время инициативу поддержали в МВД Татарстана. Законопроект пока не рассматривался на пленарном заседании Госдумы.

Кирилл Антонов