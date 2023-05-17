В Ярославле врачи восстановили больному оторванную на пилораме пятку

В Ярославле микрохирурги больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева провели операцию по восстановлении пятки больного, хирургическое вмешательство продолжалось 9 часов. Об уникальной операции сообщила главный врач больницы Наталия Даниленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нога после операции

Фото: Наталия Даниленко Нога после операции

Фото: Наталия Даниленко

Серьезную травму мужчина получил на пилораме в Брейтовском районе, его левую ногу затянуло в ленточную пилу. Пятка фактически была оторвана. Операцию по восстановлению делали в 8-м отделении больницы имени Соловьева.

«Специалисты выполнили пересадку кожно-фасциального лоскута с бедра. Причем сделали это ювелирно, с восстановлением всей кровеносной и подкожно-жировой системы. При помощи микрохирургической техники была выполнена пластика большеберцового нерва, полностью воссоздано ахиллово сухожилие»,— рассказала Наталия Даниленко.

Сейчас больной уже выписан из больницы. После восстановления он сможет нормально ходить и дальше продолжить работу.

Андрей Иванов