Депутатам зачитали права

Госдума в среду приняла во втором чтении большой пакет изменений в избирательное законодательство, включая поправки о выборах в условиях военного положения, введенного в четырех новых субъектах РФ. Ситуация на новых территориях и вопросы проведения специальной военной операции (СВО) стали главными темами и в выступлении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, представившей депутатам ежегодный доклад о своей деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова начала доклад с рассказа о том, как изменили ее работу события последних полутора лет: «Масштабная эвакуация на территорию России жителей Донбасса и Украины, спасающихся от украинских нацистов, вынужденная и неизбежная специальная военная операция, санкционная агрессия Запада против России, беспрецедентная русофобия, конечно, с неизбежностью обусловили увеличение обращений и в адрес уполномоченного по правам. 79 тыс. обращений поступило к нам в прошлом году и 16 тыс.— уже в первом квартале этого года». В связи с этим, по словам докладчицы, пришлось «максимально упростить доступность к институту уполномоченного наших граждан» и, в частности, создать круглосуточную горячую линию, интернет-приемную и специальные мониторинговые группы по работе с эвакуированными, мобилизованными и семьями участников СВО.

Отдельно госпожа Москалькова отметила успешный диалог с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины по гуманитарным вопросам.

«При нашем участии возвращены в Россию все дальнобойщики, гражданские моряки и сотрудники предприятий, которые незаконно длительное время удерживались на территории Украины, всего 168 наших граждан»,— рассказала омбудсмен. Она также обратила внимание депутатов на забюрократизированность процедуры выплат семьям погибших.

Парламентарии в ответ рассказали о своих идеях по защите прав человека в условиях СВО. Так, глава комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) напомнила о предложении освободить от частичной мобилизации отцов троих детей и детей-инвалидов. Татьяна Москалькова поддержала эту инициативу. Независимый депутат Оксана Дмитриева подняла вопрос о льготах при поступлении в вузы: «Права у детей участников СВО на данный момент выше, чем у самих участников СВО: дети поступают вне конкурса и без экзаменов, а сами участники СВО — вне конкурса, но со сдачей вступительных испытаний». Госпожа Москалькова идею выравнивания льгот тоже одобрила, а спикер Думы Вячеслав Володин тут же предложил проработать ее с профильным министерством. Наконец, поддержала омбудсмен и предложение «Новых людей» о создании института уполномоченных по делам военнослужащих (соответствующий проект был в повестке заседания 17 мая, но Дума не успела его рассмотреть), отметив, что в ее аппарате этими вопросами занимается специальное подразделение.

После этого Госдума приняла во втором чтении два законопроекта, тоже непосредственно связанных с СВО. Первый из них дополняет нынешний безоговорочный запрет на выборы в условиях военного положения оговоркой о возможности их проведения по особой процедуре. Заодно документ позволяет на основании указов президента осуществлять «принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено» и применять за нарушение установленных в рамках военного положения запретов и ограничений административное задержание на срок до 30 суток.

Второй законопроект изначально регулировал некоторые особенности избирательных кампаний в новых субъектах РФ, затем в него добавили описание порядка назначения выборов на территориях, где введено военное положение. Эта процедура будет запускаться по инициативе губернаторов и после консультаций ЦИКа с Министерством обороны и ФСБ. А незадолго до второго чтения в этом документе появились новые поправки, имеющие отношение к избирательному процессу в целом.

Если первый законопроект был принят без обсуждения, то при рассмотрении второго докладчику Дмитрию Вяткину (ЕР) активно оппонировал Алексей Куринный (КПРФ). Он выступил против введения электронных списков избирателей, которые не будут доступны членам избиркомов с правом совещательного голоса и наблюдателям.

«Нам кажется, что этот процесс будет способствовать фальсификации»,— признался коммунист. Господин Вяткин возразил, что формирование единого электронного реестра избирателей «уже есть, это уже данность».

Не понравилась господину Куринному и поправка о создании избирательных участков за пределами субъекта РФ: «Совершенно непонятно, каким образом можно будет контролировать, например, когда участок по выборам мэра Москвы будет расположен в Ханты-Мансийском автономном округе или Ямало-Ненецком, по какому-то там объективному основанию или по, скажем так, желанию тех, кто там работает от имени Москвы. И, естественно, это, на наш взгляд, опять создает дополнительные условия для административного воздействия и фальсификаций». На это Дмитрий Вяткин ответил, что поправка обусловлена соображениями безопасности — например, когда речь идет о голосовании на территориях, находящихся под обстрелом.

Наконец, Алексей Куринный заподозрил, что поправка, предполагающая оборудование специальных мест на участках для наблюдателей и представителей СМИ, будет использована, чтобы помешать этим людям следить за ходом голосования. «Здесь как раз таки защищаются права наблюдателей, которым гарантированно будет предоставлено специально отведенное место, где они могут присесть»,— возразил господин Вяткин.

В итоге избирательные поправки были одобрены во втором чтении 326 депутатами при 79 голосах против. Оба выборных законопроекта Дума рассмотрит в третьем чтении уже в ближайший четверг.

Ксения Веретенникова