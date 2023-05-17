Премьер Черногории сообщил, что украинские беженцы составили 5% населения страны

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович сообщил, что его страна занимает лидирующую позицию по доле принятых беженцев с Украины по отношению к числу жителей. По его словам, граждане Украины сейчас составляют 5% населения страны (из 617 тыс. человек).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alastair Grant / AP Фото: Alastair Grant / AP

«Черногория сегодня имеет самое большое число украинцев per capita в Европе, они составили около 5% нашего населения и все чувствуют себя безопасно и комфортно»,— заявил премьер Черногории саммите глав государств стран-членов Совета Европы в Рейкьявике.

Он также отметил, что несмотря на санкции европейских стран в отношении России, в Черногории живет значительное число российских граждан, которые живут вместе с украинцами «без каких-либо проблем».

По данным статистики на сайте ООН, в Черногории зарегистрированы 33 тыс. украинских беженцев (5,35% от населения страны), при этом 8,2 тыс. из них получили в этой стране временную защиту.

Анастасия Ларина