Отомстил за профилактику

В Ульяновске задержанный поджигатель участкового пункта полиции признался на допросе, что совершил поджог в отместку за то, что участковые слишком часто с ним проводили профилактические беседы по жалобам его бывшей сожительницы. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В среду УМВД России по Ульяновской области сообщило, что сотрудниками уголовного розыска задержан 54летний житель Ульяновска, подозреваемый в поджоге участкового опорного пункта полиции.

Поджог участкового пункта № 4 в Засвияжском районе Ульяновска был совершен 15 мая около 22:10 (участковый пункт полиции расположен на первом этаже в жилом пятиэтажном кирпичном доме). Злоумышленник облил входную дверь и оконную раму участкового пункта полиции бензином из пластиковой бутылки и поджег. В результате загорелась деревянная рама окна участкового пункта, разбиты наружные стекла участкового пункта. Дверь так и не воспламенилась и осталась целой. Пожар был потушен прибывшим пожарным расчетом.

Подозреваемый был задержан на следующий день, его задержали прямо на работе. Им, по данным источника, близкого к УМВД, оказался ранее неоднократно судимый Яшар Мамедов. В 2000 году он был осужден за вымогательство и кражу, в 2005 году — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с угрозой убийством, в 2015 году — за умышленное повреждение чужого имущества, в 2017 году — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последний раз он вышел на свободу в декабре 2022 года.

На допросе Яшар Мамедов свою вину признал, сообщив, что поджег участковый пункт из неприязни к участковым полицейским, в отместку за то, что те регулярно проводили с ним профилактическую работу после скандалов, о которых сообщала в своих обращениях в полицию его бывшая сожительница. Как пояснил источник «Ъ», близкий к УМВД, «у задержанного вроде бы есть общий с бывшей сожительницей семилетний сын, и он (поджигатель) желал увидеться со своим ребенком, а бывшая жена была категорически против». «Он ей угрожал, она, соответственно, жаловалась в полицию, а ему не нравилось, что участковый фактически вставал на ее сторону, объясняя, что это гражданско-правовые отношения, и видеться отцу с ребенком или не видеться, установить отцовство — всем этим занимается суд, и надо обращаться туда. А он, видимо, не хотел этим заниматься или не знал, как. Вот и разозлился, решил отомстить»,— пояснил собеседник.

В среду региональное следственное управление СКР сообщило, что по факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело, поджигателю предъявлено обвинение в приготовлении к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), обвиняемому снова грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в СУ СКР, сейчас готовится ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.

Почему поджигатель избрал именно такой метод мести, неизвестно — в СУ СКР подробностей допросов не раскрывают. В УМВД также не раскрывают, как смогли вычислить преступника, отмечая, что «есть свои достаточно оперативные и точные методы».

Сергей Титов, Ульяновск