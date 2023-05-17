Компенсации вылетают из бюджета

Комитет заксобрания Нижегородской области по экологии поддержал инициативу губернатора освободить аэропорт Стригино от компенсаций за вырубку деревьев на приаэродромной территории. После ужесточения правил безопасности полетов воздушная гавань понесет крупные расходы на спил насаждений на площади 14,1 га. Мэрия Нижнего Новгорода уже выставила аэропорту счет на 190 млн руб., однако из-за сокращений рейсов такую сумму управляющей компании сложно найти даже с учетом федеральных выплат за прошлогоднее обслуживание государственной авиации. Депутаты отмечают, что аэропорт стал заложником новых правил, и предлагают вырубать мешающие деревья только выборочно. В заксобрании надеются, что аэропорт поучаствует в компенсационном озеленении добровольно в рамках экологических акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В заксобрании Нижегородской области повторно обсудили поправки губернатора Глеба Никитина к региональному экологическому законодательству, исключающие границы приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации из компенсационного озеленения (новых посадок взамен вырубаемых деревьев).

Инициатава внесена с целью освободить «Аэропорты регионов», управляющую компанию аэропорта Стригино, от выплаты компенсации за предстоящую вырубку деревьев на приаэродромной территории площадью 14,1 га. Их стоимость была оценена администрацией Нижнего Новгорода в 190 млн руб. На заседании комитета по экологии министр транспорта Павел Саватеев напомнил, что выросшие деревья на полтора метра превысили требования нормативов Росавиации по безопасности полетов.

«Ни для кого не секрет, что в аэропорту базируются не только суда гражданской авиации, но и борты Росгвардии, МЧС, таможни и пограничной службы. Вся эта флотилия сейчас в некоторой степени подвергается достаточно серьезной опасности на взлете и посадке», — сообщил министр.

После ужесточения правил безопасности полетов в 2021 году возникла правовая коллизия. Вице-спикер Ольга Щетинина рассказала, что Росавиация так и не урегулировала вопрос с компенсациями за вырубки деревьев, растущих на траектории взлетно-посадочных полос. Переложить эту обязанность на муниципалитет, в чьем ведении ранее был лес, теперь невозможно. При этом по закону администрация обязана потребовать от аэропорта провести компенсационное озеленение или заплатить в бюджет компенсацию за снос деревьев, добавила госпожа Щетинина.

Администрацию города в предыдущие годы выросший вокруг аэропорта лес особо не интересовал: он никому не мешал, и спиливать его необходимости не было. Чтобы на законодательном уровне найти компромисс, власти предложили аэропорту вырубить не весь лесной массив, а лишь мешающие полетам деревья.

Депутат Роман Кабешев удивился, почему Росавиация не включила компенсационные затраты в тариф аэропорта. Он напомнил, что накануне между региональными аэропортами были распределены субсидии на недополученные доходы от обеспечения полетов госавиации. В 2023 году Стригино получит 93,9 млн руб., однако исполнительный директор управляющей компании аэропорта Эдуард Кошенсков подчеркнул, что эта субсидия не покроет даже прошлогодние затраты на обслуживание военных самолетов. А выплатить Нижнему Новгороду 190 млн руб. за вырубку леса в сегодняшних экономических условиях аэропорт не в состоянии.

Ольга Щетинина рассчитывает, что освобожденный от финансового обременения аэропорт в дальнейшем добровольно поучаствует в посадках деревьев в рамках экологических акций.

При этом экологи отмечают, что с компенсационным озеленением ситуация в городе сложилась непростая. Как правило, из-за длительного процесса административных согласований организациям проще перечислить деньги в бюджет, чем сажать новые деревья взамен вырубаемых.

В итоге депутаты предложили принять поправки губернатора с условием, что в приаэродромной зоне будут убраны только опасные заросли, превышающие установленные Росавиацией ограничения, а не весь лесной массив целиком. Комитет рекомендовал заксобранию скорректировать региональный закон об охране озелененных территорий в пользу аэропорта на пленарном заседании 25 мая.

Владимир Зубарев