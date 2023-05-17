В Краснодаре восстановили движение трамваев после 45-минутного простоя

В Краснодаре полностью восстановили движение трамваев после 45-минутного простоя. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КТТУ Фото: пресс-служба КТТУ

По сведениям очевидцев, трамваи растянулись на участке от Дмитриевской дамбы до улицы Кирова.

«Причиной стало отсутствие напряжения в контактной сети»,— говорится в сообщении.

Ранее в сети распространилась информация о том, что трамвайное движение в краевом центре было парализовано в течение двух часов. В муниципальном центре управления заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Анастасия Донскова

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