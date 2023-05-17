В ЗакСе создадут группу по вопросам вакцинации подростков от ВПЧ

В Законодательном собрании Петербурга создадут рабочую группу по вопросам вакцинации подростков от ВПЧ. В ее задачи войдет подготовка медико-социального и фармако-экономического обоснований, рассказали 17 мая в пресс-службе городского парламента.

Как отметил депутат Александр Ржаненков, создание группы поможет улучшить показатели продолжительности и качества жизни петербуржцев, а также уменьшит показатель смертности жителей города.

В настоящий момент в Петербурге прививка от вируса папилломы человека есть не более чем у трех процентов подростков. Эксперты отмечают, что необходимо организовать кампанию по вакцинации хотя бы половины юных петербуржцев в возрасте от 11 до 13 лет.

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