В Ейске из-за прорыва канализации перекрыли движение автотранспорта на улице Железнодорожной

В Ейске из-за аварийной ситуации на канализационно-насосной станции перекрыли движение автотранспорта на улице Железнодорожной. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ейска Фото: Пресс-служба администрации Ейска

Ограничения ввели на участке от улицы Одесской до улицы Карла Либкнехта. Объезд участка в сторону порта организован по маршруту: улица Богдана Хмельницкого — улица Ростовская — улица Первомайская. В обратном направлении можно будет проехать по улице Первомайской, затем по улице Гоголя с дальнейшим выездом на улицу Богдана Хмельницкого.

В настоящее время на аварийном объекте ведут восстановительные работы. Время завершения устранения последствий аварии не уточняется.

Анастасия Донскова

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