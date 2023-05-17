В Анапе на торги за 71 млн рублей выставили земли под строительство хлебозавода

В Анапе на продажу выставили земельный участок с разрешенным видом использования «строительство» хлебозавода» и расположенные на нем здания за 71,2 млн руб. Сведения об этом размещены на федеральном ресурсе «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Дом.РФ» Фото: портал «Дом.РФ»

Объект располагается на улице Заводской, 28Б. Площадь участка составляет 1 га, площадь строений — 4,9 тыс. кв.м.

«Здание расположено в жилом районе Анапы. Окружено индивидуальной и многоэтажной жилой застройкой»,— указано в описании объекта.

Аукцион пройдет в электронной форме 9 июня. Дата окончания подачи заявок — 5 июня.

Анастасия Донскова

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