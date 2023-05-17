SCMP: китайские беспилотники поставляются с технологией, исключающей возможность использовать их против КНР

В военные беспилотники, которые экспортирует КНР, встроена секретная технология, которая запрещает использовать дроны для ударов по территории Китая. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник, близкий к китайским военным.

Анонимный источник рассказал, что речь идет об использовании технологии «сторожевой пес». В ее основе — система глобального позиционирования, которая способна распознать приближение к границам КНР, определяя «электрические геозоны». В этом случае дрон прекратит полет, а нанесение ударов станет невозможным. В 2022 году гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что китайские беспилотники «поворачивали назад» при приближении к границе КНР.

По информации SCMP, на некоторых устройствах технология также предполагает функцию самоуничтожения беспилотника, если его попытались демонтировать или переустановить. Сторожевую систему также используют для дронов на территории Китая, чтобы не допустить перемещения БПЛА над бесполетными зонами.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в течение последних 10 лет Пекин экспортировал 220 БПЛА в 16 стран, в основном на Ближний Восток и в Африку. SCMP отмечает, что в области разработки и развития беспилотников Китай уступает только США.

Лусине Баласян