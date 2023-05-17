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Коммерсантъ FM
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Гознак сделал золотое предложение

Заинтересует ли инвесторов покупка металла у компании

Золотой слиток теперь можно будет купить не только в банках, но и у Гознака, об этом заявила сама компания. В ассортименте есть слитки массой 10 и 20 гр., в будущем обещают добавить 50 гр. Они продаются в прозрачной блистерной упаковке, на которой есть сертификат с QR-кодом, уникальным номером и элементами защиты от подделок. Продать металл или оставить на хранение также можно в Гознаке. Принимать слиток обещают за несколько минут, если он сам и упаковка не будут повреждены. Приобрести золото можно как офлайн, так и с помощью мобильного приложения.

Будет ли это востребовано у инвесторов? Вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский считает, что вполне. Однако, по его словам, нужно исключить риски утечек информации:

«У нас вообще сейчас очень высокий спрос на золото, за прошлый год больше 75 тонн население купило. Это рекорд за всю не только российскую, но и советскую историю. Вряд ли он повторится, но в целом рынок огромный, и он растет, так что интерес Гознака к нему понятен.

Что касается безопасности персональных данных, то это вопрос к приложению Гознака. У нас есть система ГИИС ДМДК, система учета сделок с драгоценными металлами и камнями, которую запустил Минфин в сентябре 2022-го. Согласно ей, все сделки со слитками заносятся в базу данных, они же номерные. Утечет ли эта информация каким-то третьим лицам? И кто за это будет нести ответственность?

Но в целом это движение в правильном направлении. Вопрос в том, как это будет дальше реализовываться. Я надеюсь, что российское правительство все-таки как-то расширит список участников на этом рынке».

Как и куда инвестировать в 2023 году

Как и куда инвестировать в 2023 году

Компания смогла начать продажу населению мерных слитков после того, как в начале апреля 2023 года вступил в силу закон, который позволяет гражданам приобретать золото у компании и заводов без НДС.

Тем не менее переход инвесторов в физическое золото вряд ли будет массовым, даже несмотря на упрощение процедур, отметил главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич:

«Популярность инвестиций в золото продолжает расти. Дело в том, что они могут восприниматься как альтернатива диверсификации своих вложений по иностранным валютам.

Но о каком-то повальном интересе и переходе российских граждан в золото все же говорить не стоит. Возможность быстрой продажи драгметалла, безусловно, в данном случае является плюсом, но при этом россияне все равно предпочитают больше ориентироваться именно на вклады либо хранят средства на расчетных счетах, потому что это позволяет в случае необходимости очень быстро получить к ним доступ. Многие при выборе инструментов, в частности, опираются и на этот фактор».

Как россияне предпочитают хранить деньги

Цены на золото в прошлом году были рекордными: тройская унция в моменте стоила дороже $2 тыс., что близко к историческому рекорду. Спрос поддерживали центробанки, которые на фоне неопределенности увеличили закупки до максимума за последние 50 лет. Всемирный совет по золоту, который объединяет крупнейших производителей, прогнозировал, что в этом году цены на драгметалл также должны оставаться высокими.

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Елена Иванова

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