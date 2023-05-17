Александр Бастрыкин повторно рекомендовал саратовскому начальнику уйти в отставку

Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил и. о. руководителя саратовского Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) Олегу Мезрину сложить полномочия. Об этом сообщил Telegram-канал следственного ведомства. Неудовлетворительную работу господина Мезрина руководитель комитета отметил в ходе личного приема жителей Энгельса, которые повторно жаловались на нарушение жилищных прав.

Ранее господин Бастрыкин давал конкретные поручения саратовским подчиненным по упомянутым обстоятельствам. Заявители же сообщили, что их проблема до сих пор не решена, а виновные должностные лица администрации Энгельсского района не привлечены к ответственности. Олег Мезрин в ходе приема зачитал доклад о движении следствия — выслушав этот доклад, Александр Бастрыкин и дал низкую оценку работе и. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области, а также поручил в кратчайшие сроки завершить расследование уголовных дел.

19 апреля 2023 года начальника регионального СУ СКР Анатолия Говорунова отстранили от должности. Поводом стало уголовное дело о халатности из-за обеспечения многодетных жителей Энгельсского района землей. Тогда господин Бастрыкин заслушал доклад господина Говорунова и назвал его работу неудовлетворительной. В отношении него начата служебная проверка. После этого и. о. руководителя следственного управления и стал его первый заместитель Олег Мезрин.

Никита Маркелов, Саратов