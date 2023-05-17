«Родник» вытекает из-под банка

В Анапе долг лагеря «Родник» перед АО «Райффайзенбанк» в размере 80 млн руб. погасит организация, которая занимается продажей напитков и табачных изделий,— ООО «Меридиан-Юг». ООО «Детский спортивно-оздоровительный лагерь “Родник”» стал должником, выступив поручителем за СКО «Смена» при получении кредита на 83 млн руб. Арбитражный управляющий должника считает, что таким образом организация сможет выйти из процедуры банкрота и продолжить хозяйственную деятельность. Юристы полагают, что после прекращения процедуры банкротства в отношении ООО «Родник» лагерь может перейти в собственность компании «Меридиан-Юг».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский лагерь «Родник» стал должником, выступив поручителем СКО «Смена»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Детский лагерь «Родник» стал должником, выступив поручителем СКО «Смена»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) удовлетворил ходатайство ООО «Меридиан-Юг» о намерении удовлетворить требования к должнику — ООО «Детский спортивно-оздоровительный лагерь (ДСОЛ) “Родник”». Речь идет о ззадолженности лагеря перед АО «Райффайзенбанк» в размере 80,4 млн руб., которая образовалась в рамках договора поручительства за ООО «Санаторно-курортное объединение (СКО) “Смена”». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

АО «Райффайзенбанк» обратилось в краевой арбитраж с требованием признать банкротом ООО «ДСОЛ “Родник”» в марте 2022 года. В октябре того же года суд ввел в отношении общества процедуру наблюдения. Позже в третью очередь реестра требований кредиторов были включены требования банка: основной долг — 61,1 млн руб., проценты — 3,1 млн руб. и неустойка — 16 млн руб.

Из материалов дела следует, что в августе 2017 года АО «Райффайзенбанк» предоставил ООО «СКО “Смена”» кредит в общей сумме 83 млн руб. Заемщик обязался возвратить денежные средства и проценты до 20 марта 2028 года. Солидарным поручителем за СКО «Смена» выступил лагерь «Родник». Согласно договору, поручитель несет с заемщиком ответственность перед кредитором за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств по соглашению.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДСОЛ “Родник”» зарегистрировано в 2012 году в Анапе, в селе Сукко. Учредитель —Татьяна Рудник (100%). Общество занимается деятельностью санаторно-курортных организаций. Выручка организации за 2022 год составила 11,5 млн руб., прибыль — 8,4 млн руб. Лагерь расположен в долине Сукко, на берегу Черного моря в районе заповедника-заказника Большой Утриш.

ООО «Меридиан-Юг» зарегистрировано в 2013 году в Анапе, в селе Сукко. Основной вид деятельности — розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Учредитель — Екатерина Васильченкова (100%). Выручка — 19,1 млн руб., прибыль — 7 млн руб.

В целях обеспечения возврата кредита был заключен договор, в рамках которого в залог банку передали имущество лагеря: одно нежилое здание, пять спальных корпусов, а также здания столовой, медпункта и изолятора. Кроме того, банку было предоставлено право аренды земельного участка площадью 9 тыс. кв. м в Анапском участковом лесничестве.

Райффайзенбанк указал, что с марта 2020 года СКО «Смена» систематически ненадлежащим образом исполняло свои обязательства по кредитному соглашению. Истец направил заемщику и лагерю требование о досрочном истребовании кредита, а также процентов и неустойки. Однако требования не были исполнены, что и явилось основанием для обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом.

В мае кубанский арбитраж удовлетворил заявление ООО «Меридиан-Юг» о намерении удовлетворить требования к ДСОЛ «Родник» в полном объеме (80,4 млн руб.).

Как пояснил «Ъ-Кубань» конкурсный управляющий ДСОЛ «Родник» Сергей Федосеев, фактически, лагерь не прекращал свою деятельность с момента начала процедуры банкротства. Общество только владеет имуществом и сдает его в аренду другой структуре, которая и организует прием отдыхающих.

«Компания “Меридиан-Юг” выступила третьим лицом в деле, заявив о намерении погасить обязательства лагеря перед банком. После выплаты задолженности ООО “Родник” выйдет из процедуры банкротства и восстановит платежеспособность. Как я вижу, это делается для того, чтобы организация продолжила осуществлять хозяйственную деятельность. У лагеря достаточное количество активов, и у него есть все шансы на восстановление»,— рассказал господин Федосеев.

В случае погашения требований кредиторов у третьего лица возникает право требования к должнику в размере этой же суммы, прокомментировала управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Денежные средства, направляемые на погашение требований кредиторов, считаются предоставленными должнику на условиях беспроцентного займа со сроком до востребования.

«В то же время стороны могут согласовать иные условия предоставления денежных средств для погашения требований кредиторов. После прекращения процедуры банкротства в отношении ООО “Родник” лагерь может перейти в собственность компании “Меридиан-Юг”, но только если стороны заключили соглашение на таких условиях. По общему же правилу “Родник” будет обязан вернуть “Меридиан-Юг” выплаченные им денежные средства»,— сказала эксперт.

Тат Гаспарян

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