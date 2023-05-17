ЦБ разработает законопроект о передаче в БКИ данных о покупках в рассрочку

Центробанк планирует разработать в четвертом квартале 2024 года законопроект о передаче в бюро кредитных историй (БКИ) данных об оплате покупок в рассрочку. Это следует из «дорожной карты» ЦБ по развитию макропруденциальных инструментов на 2023–2024 годы.

Законопроект обяжет продавцов при продаже товаров таким способом информировать потребителей о предоставляемой рассрочке и направлять информацию в БКИ.

Ранее Банк России выявил случаи участия кредиторов в предоставлении без заключения договоров потребительского кредитования. Речь идет о ситуациях, когда продавцы продают товары в рассрочку, а возникающие при этом права требования к потребителям приобретаются профессиональными кредиторами.

Анастасия Ларина