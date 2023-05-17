В Перми разрабатывают компьютерную игру по мотивам записанной в Воронежской области сказки «Лихо одноглазое»

Пермская студия «Мортешка» разрабатывает компьютерную игру «Лихо одноглазое», в основу которой легла сказка, записанная в начале XIX века краеведом Николаем Второвым в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии. Об этом сообщила студия.

Сказка рассказывает о кузнеце, который решил поискать лихо. «"Что,— говорит,— я горя никакого не видал. Говорят, лихо на свете есть; пойду поищу себе лихо". Взял и пошел, выпил хорошенько и пошел искать лихо. Навстречу ему портной. Вот они шли-шли, зашли в лес, в густый, темный, нашли маленькую дорожку, пошли по ней — по узенькой дорожке. Шли-шли по этой дорожке, видят: изба стоит большая. Вошли; никого там нету, пусто, нехорошо. Сели себе и сидят. Вот и идет высокая женщина, худощавая, кривая, одноокая»,— приводится цитата в описании игры.

Разработчик характеризует его как «мистический хоррор от первого лица, в котором вам предстоит найти Лихо, а затем сбежать от своего злого рока». В ней, в частности, предстоит решать паззлы с помощью спичечного коробка и освещать «путь во мраке».

«Мортешка» специализируется на создании игр, которые основаны на мифологии, а также подкреплены историческими фактами и фольклором. В 2017 году студия выпустила игру «Человеколось», которая является адаптацией коми-пермяцких, коми-зырянских и саамских мифов. В этом году появилась игра «Черная книга», основанная на быличках — историях о якобы реальных встречах с нечистой силой.

О проекте воронежской анимационной студии читайте в материале «Ъ-Черноземье» «России нарисуют супергероев».

Александр Прытков

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