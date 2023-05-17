В Крыму осудили организатора терорганизации и ее сторонников за попытку насильственного переворота

В Крыму организатора террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) и ее участников осудили за попытку насильственного захвата и удержания власти. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

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В ходе заседания было установлено, что в 2015 году Александр Сихзиков основал ячейку запрещенной организации на территории Крыма. Мужчина проводил собрания участников группы, раздавал им задания, призывал изменить политическую систему и государственное устройство стран. Позднее в организацию вступили Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов. По факту выявленных правонарушений были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) и ст. 30, ст. 278 УК РФ (насильственный захват и удержание власти).

Александра Сихзикова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, его сообщникам дали по 12 лет лишения свободы. Последователи Сихзикова также проведут первые четыре года наказания в тюремном режиме. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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