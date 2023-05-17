Задержаны администраторы Telegram-каналов Башкирии

Сотрудники бюро специальных технических мероприятий МВД России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в вымогательстве. По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки регионов. По информации интернет-издания Baza, среди есть трое башкирских: «Содовая», «Башкирское жало» и «Уфимская куница».

Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации МВД, публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. «За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства»,— говорится в сообщении.

Полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналиста, который писал тексты. Их имена не раскрываются.

Следователь СУ УМВД по Красногорску возбудил уголовное дело по признакам вымогательства (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), задержанные заключены под стражу.

В ходе обысков в офисах и в домах фигурантов изъяты деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, сим-карты, в том числе иностранных операторов связи.

Влада Шипилова

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