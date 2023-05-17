Власти Краснодара прокомментировали информацию о буйном третьекласснике в школе №104

В департаменте образования Краснодара прокомментировали информацию, которая появилась в СМИ, о том, что якобы буйный ученик третьего класса школы №104 третирует одноклассников, срывает уроки и угрожает ученикам ножомом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службы администрации Краснодара Фото: Пресс-службы администрации Краснодара

«Травля одноклассников не подтвердилась, так же как и наличие у мальчика ножа»,— говорится в сообщении депобразования города.

По данным властей, ребенок имеет заключение психолого-медико-педагогической комиссии, согласно которой он характеризуется излишней активностью. Из-за этого он состоит на профилактическом учете в ПДН. Помимо этого в 2022 году мальчик украл самокат на территории школы.

Ранее СМИ писали, что в одной из школ на улице Восточно-Кругликовской, родители потребовали перевести 33 учеников в другие классы из-за буллинга со стороны девятилетнего мальчика. В частности, мальчик якобы носит с собой нож-бабочку в школу, сформировал банду и срывает уроки.

Олег Исаев

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