Ярославский губернатор объявил о продлении льгот для инвесторов в Тутаеве

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о продлении срока действия льгот для инвесторов на территории опережающего развития (ТОР) «Тутаев». Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие ТОР "Тутаев"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Предприятие ТОР "Тутаев"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Решение принято на уровне правительства РФ после подготовительной работы, проделанной органами исполнительной власти Ярославской области. Льгота касается уплаты страховых взносов в течение 12 лет. Как подчеркнул губернатор, сохранение и приумножение числа инвесторов важно для такого моногорода как Тутаев.

«ТОР «Тутаев» в нашем регионе была создана первой, в 2017 году, и развивается наиболее быстрыми темпами. Принятое решение о продлении срока действия льгот поможет нам привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, диверсифицировать структуру экономики моногорода и увеличить отчисления в бюджеты всех уровней»,— заявил Михаил Евраев.

Правительство Ярославской области помогает решать множество вопросов резидентам ТОР «Тутаев». Сейчас на территории работает 10 предприятий. Также в Ярославской области территории опережающего развития функционируют в Ростове и Гаврилов-Яме. Всего в ТОР работают 27 предприятий, создано 1600 рабочих мест. Резиденты инвестировали в развитие проектов 6,19 млрд руб., в том числе около 630 млн в 2023-м. Это стало возможным благодаря большой проделанной работе экономического блока областного правительства.

В 2022 году на территориях опережающего развития правительство области поддержало компании из регионального бюджета на 243 млн руб., льготы по страховым взносам составили 145 млн руб. В ярославском правительстве отметили, что намерены и дальше продолжать системную работу по поддержке ТОР.

Андрей Иванов