Председатель Российского исторического общества, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин:

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«Всероссийский конкурс “Моя страна — моя Россия” зарекомендовал себя как серьезное и востребованное состязание в сфере проектной деятельности, авторитетная площадка, объединяющая наиболее активных, неравнодушных и талантливых молодых людей из разных регионов страны. Отрадно, что одна из номинаций конкурса, посвященная культурному наследию народов России, в этом году проводится под эгидой Российского исторического общества. Она призвана выявить самые актуальные инициативы в сфере сохранения материальных памятников и духовных традиций нашего многонационального народа».

(18 июня 2022 года).

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов:

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«Президент России Владимир Путин лично уделяет большое внимание поддержке и развитию детей и молодежи. Благодаря этому создаются площадки, реализуются многочисленные проекты, позволяющие раскрывать и развивать колоссальный созидательный потенциал одаренных и активных юных граждан. Безусловно, всероссийский конкурс “Моя страна — моя Россия” — один из таких проектов. За годы своего проведения он стал ярким примером внимательного отношения к вопросам формирования нашего будущего и интеллектуального потенциала».

(2 декабря 2020 года)

Врио главы ДНР Денис Пушилин:

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«Жители Донецкой народной республики высоко ценят ту поддержку и внимание, которое уделяет их нуждам и проблемам президент РФ, руководители регионов, федеральные общественные и некоммерческие организации, граждане нашей большой страны от Калининграда до Владивостока. Президентская платформа “Россия — страна возможностей” через конкурс “Пишем будущее” помогла многим ребятам из Донецкой народной республики проявить себя, определить новые контуры развития, обрести точки опоры для движения вперед. Уверен, что количество представителей нашей республики в рядах участников проектов, олимпиад и конкурсов, реализуемых АНО “Россия — страна возможностей”, будет только расти, а живой взаимный обмен опытом между профессиональными сообществами ДНР и других регионов России упрочит наше единство на века».

(24 ноября 2022 года)