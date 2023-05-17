«Росводоканал Краснодар» модернизирует водопроводные колодцы на ул. Школьной

«Росводоканал Краснодар» приступил к модернизации водопроводных колодцев по ул. Школьной. 19 мая специалисты начнут установку 42 коверов – специальных устройств, необходимых для регулировки и защиты запорной арматуры

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

«В условиях динамичного развития нашего города такая модернизации просто необходима, - говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов, - Классическая схема размещения водопроводной арматуры на сетях предполагает ее установку в колодцах. Однако в последнее время обслуживание арматуры через коверы становится все актуальнее. Бесколодезный метод монтажа не создает проблем для жителей, он безопасен как для пешеходов, так и для транспорта в отличие от колодцев и подземных камер, которые периодически становятся причиной аварийных ситуаций на дороге. Кроме того, интенсивность движения большегрузного транспорта в отдельных районах очень высока, возникает повышенная нагрузка на колодцы водопроводной и канализационной систем и они выходят из строя».

В связи с выполнением данных работ, движение транспорта будет ограничено по одной полосе по ул. Школьной от ул. Филатова до у. Восточно-Кругликовская с 19 мая 21.00 ч. до 21 мая 21.00 ч.

Работы проходят в рамках реализации производственной программы. Начиная с 2021 года «Росводоканал Краснодар» уже установил около 200 коверов для запорной арматуры.

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