Заместитель руководителя тамбовского управления СКР Александр Супрун стал первым замглавы в дагестанском ведомстве

Первым заместителем руководителя управления Следственного комитета России по республике Дагестан в мае назначен Александр Супрун, ранее работавший замглавы в тамбовском управлении СКР. Информация об этом появилась на сайте дагестанского ведомства.

Полковник юстиции Александр Супрун в 2001 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «юриспруденция». С мая 2001 по сентябрь 2007 года работал в прокуратуре региона. Затем перешел в следственное управление следственного комитета при надзорном ведомстве в должности руководителя следственных отделов районного и городского звена. С января 2011 года принят на службу самарское управление СКР, там возглавлял следственный отдел по Самаре и второй отдел по расследованию особо важных дел в аппарате ведомства. В ноябре 2021 года стал заместителем руководителя тамбовского управления.

Александр Прытков

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