В Ярославле неоднократный нарушитель ПДД насмерть сбил пешехода

Житель Ярославля осужден к 1,5 годам колонии-поселения за то, что сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Приговор Фрунзенского районного суда Ярославля 11 мая вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: vk.com / Подслушано в Ярославле Место происшествия

Фото: vk.com / Подслушано в Ярославле

Само происшествие случилось около 23:55 вечера 30 сентября 2022 года. Водитель автомашины «Great Wall» не затормозил на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил переходившую проспект Фрунзе девушку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В суде обвиняемый признал вину в нарушении правил дорожного движения. При назначении наказания суд учел, что подсудимый сам вызвал на место ДТП «скорую помощь» и принес извинения близким погибшей.

«Частично возместил вред, является участником волонтерских движений, в то же время он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения»,— приводит оценку суда пресс-службе ведомства.

В итоге Фрунзенский районный суд приговорил водителя к 1,5 годам колонии-поселения. В апелляционной жалобе сторона защиты просила назначить водителю наказание, не связанное с лишением свободы, но Ярославский областной суд оставил приговор без изменения.

Андрей Иванов