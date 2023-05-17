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Часть Курска завтра останется без холодной воды из-за ремонтных работ

18 мая часть улиц Сеймского округа Курска останется без холодной воды, сообщили в мэрии облцентра. В МУП «Курскводоканал» пояснили, что отключение проводится в связи неотложными ремонтно-профилактическими работами.

Холодной воды не будет с 9:00 до 17:00 на следующих улицах: Харьковская, Обоянская, Краснополянская, Центральная, Народная, Парковая, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Степная, Кислинская. Администрация Курска просит жителей заранее запастись водой.

Валерия Розбот

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