Движение «Весна» окончательно признана экстремистской организацией

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге отклонил жалобу признанного в РФ экстремистским движения «Весна». Ранее организация подавала апелляцию с требованием снять с нее этот статус, рассказали 17 мая в Telegram-канале «Весны».

В организации сообщили об остановке приема в активисты из России и отключении донатов. Также «Весна» откажется от проведения мероприятий и акций на территории России и снимет с печатной продукции символику движения.

«Мы не откажемся от своих убеждений и продолжим работу»,— заключили в «Весне».

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