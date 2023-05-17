Нижегородский «Автотехкомплект» поставит в Курск электробусы за 480 млн рублей

ООО «Автотехкомплект» стало единственным участником открытого аукциона на поставку 10 электробусов для перевозчика «Курскэлектротранс». Контракт заключат по начальной стоимости — 478,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аукционная документация Фото: аукционная документация

«Автотехкомплект» поставляет технику производства белорусского ОАО «БАТЭ». Подрядчику необходимо до 16 октября поставить в Курск трехдверные электробусы вместимостью не менее 85 пассажиров. В салоне должно быть оборудовано хотя бы одно место для перевозки инвалидов-колясочников.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Автотехкомплект» зарегистрировано в Дзержинске в декабре 2002 года с уставным капиталом 30 тыс. руб. Основной деятельностью является торговля прочими автотранспортными средствами. Компания является дилером ряда крупных производителей пассажирской и специальной техники из России и Белоруссии. Директор — Любовь Хохлова. 75% компании принадлежат Александру Захарченко, еще 25% — Игорю Кушнерскому. По итогам 2022 года выручка составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 268,4 млн руб.

Елена Ковалева