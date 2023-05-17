В Адыгее передано в суд уголовное дело об убийстве местным жителем своего брата

Гиагинский межрайонный следственный отдел завершил и передал в суд уголовное дело против местного жителя, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

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По версии следствия, зимой 2023 года 42-летний житель станицы Гиагинской в конфликте со своим братом взял мачете и пошел к нему домой. Там нанес родственнику несколько ударов в голову, однако не смог довести свои действия до конца, так как потерпевший успел убежать из домовладения.

Обвинительное заключение направлено в суд.

Олег Исаев

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