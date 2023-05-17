Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Геленджике началось движение по расширенному участку автотрассы М-4 «Дон»

В ходе реконструкции автотрассы М-4 «Дон» дорожники открыли движение на участке от кольца на въезде в Геленджик до села Марьина Роща, участок расширен с двух до четырех полос, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Кроме того, на въезде в поселок Кабардинка началось движение по новой транспортной развязке.

По оценке вице-премьера РФ Хуснуллина, благодаря открытию обновленного участка дороги у жителей Геленджика и отдыхающих еще до начала высокого сезона появилась возможность быстрее и комфортнее добираться до курортов Черного моря. Дорожники планируют увеличение пропускной способности федеральной трассы М-4 «Дон» летом текущего года.

Помимо открытия новых участков дороги в Геленджике, в ближайшее время будут запущены обход Аксая в Ростовской области, а также дальний западный обход Краснодара.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...