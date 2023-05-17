В Геленджике началось движение по расширенному участку автотрассы М-4 «Дон»

В ходе реконструкции автотрассы М-4 «Дон» дорожники открыли движение на участке от кольца на въезде в Геленджик до села Марьина Роща, участок расширен с двух до четырех полос, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Кроме того, на въезде в поселок Кабардинка началось движение по новой транспортной развязке.

По оценке вице-премьера РФ Хуснуллина, благодаря открытию обновленного участка дороги у жителей Геленджика и отдыхающих еще до начала высокого сезона появилась возможность быстрее и комфортнее добираться до курортов Черного моря. Дорожники планируют увеличение пропускной способности федеральной трассы М-4 «Дон» летом текущего года.

Помимо открытия новых участков дороги в Геленджике, в ближайшее время будут запущены обход Аксая в Ростовской области, а также дальний западный обход Краснодара.

Анна Перова, Краснодар