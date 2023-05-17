На виновника пожара в озерском СНТ завели уголовное дело

В Озерске в отношении виновника пожара в садовом товариществе «Вишенка» возбудили уголовное дело. Ему вменяют в вину уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Пожар в СНТ произошел 11 мая. По версии следствия, 47-летний местный житель нарушил правила пожарной безопасности при проведении огневых работ шлифовальной машиной на своем садовом участке. Он не очистил местность от горючих материалов, из-за чего загорелись расположенные рядом камыши. Огонь перешел на жилой сектор и уничтожил дома и строения на восьми садовых участках. Ущерб предварительно оценивается в 3,3 млн руб.