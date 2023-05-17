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Доходную часть бюджета Удмуртии предлагают увеличить почти на 2,6 млрд рублей

В проект закона о бюджете Удмуртии на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается внести изменения. В частности, доходную часть бюджета региона могут увеличить на 2,59 млрд руб. с учетом положительной динамики налоговых поступлений, рассказала министр финансов республики Вера Сухих на очередном заседании правительства региона под председательством премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расходную часть бюджета предлагается увеличить на аналогичную сумму. Средства направят на финансирование социально значимых расходов. В частности, 680 млн руб. пойдут на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований, еще 271 млн руб. — на ремонт улично-дорожной сети в Ижевске.

Кроме того, 58,3 млн руб. выделят на софинансирование проектов, инициированных гражданами в формате самообложения, на жилищно-коммунальное хозяйство и подготовку к зиме — 400 млн руб., на мероприятия экологического фонда — 72,7 млн руб. Более 800 млн руб. предложено направить на деятельность автономных некоммерческих организаций, включая спортивные клубы.

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