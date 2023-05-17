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Центр Нижнего Новгорода перекроют 20 и 21 мая из-за полумарафона «Беги, герой»

Улицы в Нижегородском и Канавинском районах перекроют 20 и 21 мая для проведения детских забегов и полумарафона «Беги, герой». Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Движение будут ограничивать с 00:01 до 15:00. В субботу, 20 мая перекроют проезд вокруг стадиона «Нижний Новгород», в воскресенье — у стадиона, а также по Канавинскому мосту, Нижневолжской набережной, Гребному каналу, площади Минина, улицам Варварской, Алексеевской, Ульянова, по Зеленскому, Георгиевскому, Казанскому и Похвалинскому съездам.

«Беги, герой» проводят в Нижнем Новгороде с 2015 года. Предусмотрены дистанции на 5 км, 10 км и 21,1 км, для детей — на 200 м, 500 м и 1000 м.

Анастасия Еремина

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