В день рождения Сочи Парка выступят Клава Кока, Милана Хаметова и «Моя Мишель»

С 1 по 4 июня Сочи Парк впервые проведет грандиозный фестиваль, посвященный дню рождения и старту летнего сезона «Ныряй в чудеса»

Сочи Парку исполняется 9 лет! У каждого из четырех праздничных дней — свой звездный хэдлайнер и свои премьеры.

1 июня состоится самое ожидаемое открытие 2023 года: новый экстремальный водный аттракцион «Морская царевна» начнет катать детей и взрослых! Подъемы на 12-метровую высоту, головокружительные спуски и гигантская водная стена — это первая в России и третья в мире горка подобного типа. Также гости познакомятся с новым маскотом парка, веселой и креативной Морской Царевной.

Еще один сюрприз первого дня фестиваля — старт гастролей Цирка Никулина на Цветном бульваре с премьерой «Водная феерия», созданной специально для тематического парка развлечений.

2 июня на главной сцене Сочи Парка выступит группа «Моя Мишель».

Хэдлайнер 3 июня — Милана Хаметова, юная звезда, телеведущая и видеоблогер.

4 июня — сольный концерт Клавы Коки, самой разноплановой артистки лейбла Black Star.

Кроме того, гости увидят премьеры анимационных шоу, уличных перфомансов и спектаклей, мастер-классов, интерактивов с Бабой Ягой, сказочных парадов, мультимедийных историй, а в Край Науки и фантастики вернется большая пенная дискотека! Шоу и представления, включая «Водную феерию» от цирка Никулина, останутся в афише мероприятий парка лета-2023.

С 1 по 4 июня Сочи Парк открыт с 10:00 до 23:00, в финале каждого праздничного дня — грандиозный фейерверк

Все события фестиваля и безлимитный прокат на аттракционах входят в стоимость билета. В праздничный период будет действовать единый билет для взрослых и детей по тарифам «Сочи Парк», «Сочи Парк 2 дня» и «Сочи Парк 4 дня». Новое предложение «Сочи Парк 4 дня» позволит без спешки наслаждаться всеми событиями насыщенных фестивальных дней и при этом максимально сэкономить. Предпродажа билетов на сайте sochipark.ru уже началась.

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