Земле ищут хозяина

Заброшенные земельные участки и аварийные постройки на них — одна из актуальных проблем сельских районов Удмуртии. Они повышают пожароопасность и выглядят не эстетично. Кроме того, ввиду их размера, состояния или расположения часто их невозможно передать под строительство новых домов, социальных или коммерческих объектов. Об этом говорили участники совещания, прошедшего в госсовете Удмуртии. Для решения части вопросов, в том числе об установлении административной ответственности для безответственных собственников, республиканский парламент планирует вносить изменения в местное законодательство, однако некоторые проблемы необходимо решать на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В госсовете Удмуртии состоялось рабочее совещание по вопросам использования заброшенных земельных участков и земель, на которых находится аварийное жилье. Председатель постоянной комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Александр Прозоров сказал, что эти вопросы особенно актуальны для сельских районов.

«Такие бесхозные здания создают повышенную пожароопасность, портят эстетический вид населенного пункта, земельные участки невозможно передать под строительство новых домов другим, в частности, молодым семьям»,— добавил господин Прозоров.

Сложности также связаны с ограничениями в части использования земельных участков, на которых снесли ветхое и аварийное жилье, говорит глава Малопургинского района Сергей Юрин. «Например, такие участки нельзя использовать для размещения на них коммерческих объектов. Только социальные или коммунальные, либо под жилое строительство в рамках госпрограммы расселения. Но значительная часть высвобождаемых участков ввиду их размера, состояния или расположения не отвечает требованиям для размещения многоквартирного дома или соцобъектов»,— прокомментировал господин Юрин. По его мнению, такие ограничения необходимо снимать, что в дальнейшем позволит использовать участки под аренду, продажу для строительства индивидуальных домов или размещение коммерческих объектов.

Александр Прозоров рассказал «Ъ-Удмуртия», что они будут обращаться к федеральным коллегам, чтобы те предусмотрели в законодательстве возможность предоставлять земельные участки под строительство молодым семьям или молодым специалистам, либо чтобы была возможность продать участок через торги и вовлечь его в экономику района.

«У нас по госпрограмме по расселению из ветхого жилья такие дома сносятся, и эти земельные участки могут использоваться только для нужд муниципалитетов. Но здесь другая проблема. Ветхий дом снесли, участок небольшой 6–8 соток, но ни один объект туда не помещается, и у нас участки пустуют, вовлечь в экономику их невозможно»,— рассказал господин Прозоров.

Трудности также возникают с участками и постройками, собственники которых уехали, умерли или отказались вступать в наследство. Районные администрации ведут работу по выявлению таких участков, чтобы в дальнейшем признать их бесхозяйными. После этого они передаются в собственность муниципалитетов, ставятся на кадастровый учет и принимаются меры по их дальнейшему использованию. «Эта процедура непростая, длительная, требующая бюджетных средств района. Однако даже пройдя всю эту процедуру, в течение трех лет может появиться собственник и заново запросить права на данный участок»,— поделился Александр Прозоров.

Участники встречи обратили внимание, что в первую очередь необходимо уделить внимание безопасности заброшенных участков с аварийными постройками. Такие участки не должны находиться в открытом доступе для проникновения третьих лиц, прежде всего детей. Одно из предложений — установить для собственников требование об обеспечении безопасности таких участков, закрепленных в правилах благоустройства муниципальных территорий, а также установить меры ответственности для собственников, должным образом не заботящихся о состоянии имущества, которое создает потенциальную угрозу возникновения пожара или несчастного случая. «Здесь мы будем работать над нашим региональным законом и внесем пункт об ограничении возможности доступа третьих лиц к таким аварийным постройкам. Как минимум, должен быть установлен забор. Кроме того, мы можем и по противопожарной части привлечь собственника к ответственности. Если он не производит скос сухостоя, например»,— сказал Александр Прозоров.

Схожего мнения придерживается руководитель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Петр Фомин.

«Задачи, касающиеся аварийных жилых строений и заброшенных участков, необходимо рассматривать и решать на всех уровнях — от муниципального до федерального. В том числе необходимо установить административную ответственность для недобросовестных собственников»,— прокомментировал господин Фомин.

Господин Прозоров подчеркнул, что вопрос целевого использования заброшенных земельных участков и аварийных строений на нем остается на контроле постоянной комиссии госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению. «Вопросы сложные, но решаемые. Будем двигаться в этом направлении»,— заключил Александр Прозоров.

Татьяна Колегова

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