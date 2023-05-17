Кампус мирового уровня в Сириусе построят к 2030 году

Министерство образования и науки РФ утвердило дорожную карту по созданию нового кампуса в Сириусе. По проекту кампус станет площадкой для разработок в области низкоуглеродного строительства. Завершить его планируют к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sirius-ft.ru Фото: sirius-ft.ru

Документ разработали администрация федеральной территории вместе с университетом «Сириус», экспертами и профессиональным сообществом. В проекте имеется детальный план, который включает мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ, привлечению научно-педагогических работников и других специалистов, проведению социально значимых и масштабных событий.

«Утверждение дорожной карты — это важный этап, который будет способствовать корректной и эффективной реализации этого важного и очень масштабного проекта»,— подчеркнула председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Новый научно-технологический кампус в Сириусе рассчитан на 17,5 тыс. человек. Корпус — часть национального проекта «Наука и университеты», который реализует Минобрнауки России.

Олег Исаев

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