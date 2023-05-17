Уралвагонзавод завершил госиспытания самоходного орудия «Мальва»

Завершены государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 "Мальва", сообщил портал ТАСС со ссылкой на генерального директора Уралвагонзавода (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Потапова.

По словам господина Потапова, орудие соответствует всем заявленным характеристикам. По данным портала РБК, «Мальва» — 152-мм самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Оно будет использоваться для поражения тактических ядерных и обычных вооружений противника, а также для нанесения ударов по артиллерийским батареям и колоннам техники.

Полина Хабарова

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