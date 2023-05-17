Бывших сотрудников РЖД обвинили в хищении 23 млн рублей

По сообщению Приволжской транспортной прокуратуры, в Канавинский райсуд передано уголовное дело о хищении более 23 млн руб. у ОАО РЖД. Обвинение предъявлено четырем нижегородцам, трое из которых занимали руководящие должности на Горьковской железной дороге.

По версии следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2021 года обвиняемые заправляли машины по топливной карте, а взамен получали от автомобилистов наличные. Чтобы объяснить расход топлива руководству, обвиняемые заполняли фиктивные отчеты. За два года ущерб РЖД от хищений составил 17 млн руб. Кроме того, бывшим сотрудникам вменяется хищение свыше 4 млн руб. за счет фиктивной укладки новых рельсов.

Также, по версии следствия, за счет фиктивного трудоустройства родственника незаконно из фонда оплаты труда было получено более 1 млн руб. за два года РЖД. Бывшим железнодорожникам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Елена Ковалева