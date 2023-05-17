Росимущество в восьмой раз выставило на торги акции «Новошипа»

Росимущество в восьмой раз выставило на аукцион пакет акций ПАО «Новороссийское морское пароходство». Сведения о торгах опубликованы на портале «РТС-Тендер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Совкомфлота» Фото: портал «Совкомфлота»

Лот составляют 40 тыс. акций предприятия, принадлежащие госкомпании (0,0127% уставного капитала), общей стоимостью 4,1 млн руб.

В период с 2021 по 2023 год Росимущество трижды выставляло лот на продажу по стоимости 4,3 млн руб. В последующем цена госпакета снизилась до 4,1 млн руб., по которой он был выставлен на продажу еще четыре раза.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Новошип» было зарегистрировано в 1992 году в Новороссийске. Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом, является основной для предприятия. В 2021 году 89,46% доли в уставном капитале компании принадлежали «Совкомфлоту». По итогам 2022 года выручка организации составила 897,5 млн руб., чистая прибыль — 174,9 млн руб.

Анастасия Донскова

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