В Курганской области на ликвидацию последствий пожаров потребуется 2,5 млрд рублей

На ликвидацию всех последствий масштабных природных пожаров в Курганской области потребуется 2,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатора Вадим Шумков во время доклада о ситуации президенту РФ Владимиру Путину.

Власти региона направили заявку на получение финансовой помощи из резервного фонда правительства РФ. Глава МЧС России Александр Куренков доложил главе государства о масштабах ущерба и пострадавших. «Огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли»,– сообщил господин Куренков. Всего было эвакуировано более 2 тыс. человек. Из них 122 человека находятся в пяти пунктах временного размещения, остальные разместились у родственников.

Всего в трех регионах Уральского федерального округа во время весенних пожаров сгорело 802 жилых дома. В том числе в Свердловской области 160 домов, где жили 670 человек, в Тюменской – 30 домов (147 человек).

Губернатор Вадим Шумков попросил у президента увеличить группировку МЧС по Курганской области на 30%, создать группу Авиалесоохраны из 100 человек, а также разместить на Урале дополнительные самолеты ИЛ-76, БЕ-200 и вертолеты МИ-8. Президент РФ поручил обобщить предложения и сформировать по ним поручения.