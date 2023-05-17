Возле воронежского ночного клуба «Хлам» могут сохранить граффити с рок-легендами

Граффити с легендами рок-музыки и известными актерами в арке исторического дома в Центральном районе Воронежа могут сохранить, если собственник объекта культурного наследия (ОКН) Михаил Меркулов выполнит ряд условий. Об этом сообщает издание De facto со ссылкой на руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Никиту Гарашкина. Собственник должен был смыть граффити с изображениями Виктора Цоя, Юрия Хоя, Егора Летова и других музыкантов и актеров, поскольку его нанесение нарушало требования к содержанию ОКН. Владелец «Хлама» Михаил Меркулов создал петицию с просьбой сохранить граффити в арке исторического дома.

«Мы не исключаем возможность сохранения граффити, но только при условии, что объект культурного наследия может быть приспособлен к современным условиям использования, то есть должны быть соответствующие обоснования от проектировщика, и эти проектные решения должны пройти культурную экспертизу. Только в таком случае граффити могут оставить на этом объекте культурного наследия»,— цитирует издание господина Гарашкина. Для обоснования местонахождения граффити необходимы проект, госэкспертиза, общественные обсуждения, пояснил чиновник.