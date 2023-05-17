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Коммерсантъ FM
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4 тысячи доз вакцины от кори поступило в Удмуртию

В Удмуртию поступила партия вакцины от кори в объеме 4 тыс. доз. Препарат предназначен для взрослого населения, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пичнук.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ближайшее время вакцину распределят по медицинским организациям. «Вакцина предназначена для групп риска в рамках кампании по подчищающей иммунизации от кори, в том числе для мигрантов, переселенцев и прибывших с новых территории»,— отметила госпожа Пинчук.

Всего до конца мая в Удмуртию поступит 13,7 тыс. доз вакцины от кори для взрослых.

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