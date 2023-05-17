Врачи в Ижевска спасли попавшего под фуру ребенка

Врачи Республиканской детской клинической больницы в Удмуртии спасли жизнь 15-летнего подростка, которого в июне 2022 года переехала грузовая фура. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, мальчик получил тяжелую сочетанную травму таза, открытые переломы бедра, повреждения внутренних органов. Кровопотеря за первые несколько часов после травмы составляла почти весь объем циркулирующей крови.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ребенку провели операцию, которая продолжалась девять часов. Врачи смогли остановить кровотечение и собрать сломанные кости. Подростку несколько раз переливали кровь, а в реанимации он провел почти полтора месяца.

Состояние подростка стабилизировалось, однако положение осложнила инфекция. «После 3-4 этапов хирургического лечения мы столкнулись с одним из самых грозных осложнений — инфицированием ран из-за попавшей при аварии грязи»,— рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации РДКБ Михаил Копытов.

В настоящее время ребенок полностью восстановился и встал на ноги. Он проходит реабилитацию. «Настоящий боец, даже в таком положении не терял оптимизма и надежды и удивлял нас своим жизнелюбием»,— отметил господин Копытов.

«Первые три дня, когда сын находился в коме после операции, врачи вообще не давали нам никаких прогнозов, потому что шансы были минимальные. Несмотря на это, они сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти сына, грамотно провели все операции, вовремя и правильно подобрали лечение, вывели из комы, полностью восстановили и поставили на ноги. Безграничная благодарность всем врачам РДКБ»,— выразила признательность мама ребенка.