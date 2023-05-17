Врачи в Ижевска спасли попавшего под фуру ребенка

Врачи Республиканской детской клинической больницы в Удмуртии спасли жизнь 15-летнего подростка, которого в июне 2022 года переехала грузовая фура. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, мальчик получил тяжелую сочетанную травму таза, открытые переломы бедра, повреждения внутренних органов. Кровопотеря за первые несколько часов после травмы составляла почти весь объем циркулирующей крови.
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Ребенку провели операцию, которая продолжалась девять часов. Врачи смогли остановить кровотечение и собрать сломанные кости. Подростку несколько раз переливали кровь, а в реанимации он провел почти полтора месяца.
Состояние подростка стабилизировалось, однако положение осложнила инфекция. «После 3-4 этапов хирургического лечения мы столкнулись с одним из самых грозных осложнений — инфицированием ран из-за попавшей при аварии грязи»,— рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации РДКБ Михаил Копытов.
В настоящее время ребенок полностью восстановился и встал на ноги. Он проходит реабилитацию. «Настоящий боец, даже в таком положении не терял оптимизма и надежды и удивлял нас своим жизнелюбием»,— отметил господин Копытов.
«Первые три дня, когда сын находился в коме после операции, врачи вообще не давали нам никаких прогнозов, потому что шансы были минимальные. Несмотря на это, они сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти сына, грамотно провели все операции, вовремя и правильно подобрали лечение, вывели из комы, полностью восстановили и поставили на ноги. Безграничная благодарность всем врачам РДКБ»,— выразила признательность мама ребенка.