Тюмень окутал смог от природных пожаров

В Тюмени установился смог от ландшафтного пожара в районе Велижанского тракта и природных пожаров в Нижнетавдинском районе, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

На данный момент возгорание в районе Велижанского тракта локализовали на площади 110 га. Угрозы садовым обществам нет. В Нижнетавдинском районе действуют два природных пожара. Угрозы для ближайших населенных пунктов — Кунчур и Шапкуль — пока нет.

На совещании членов правительства РФ глава МЧС Александр Куренков рассказал, что с 25 апреля наиболее сложная пожарная обстановка складывается на территории Урала. Так, в Тюменской области огнем уничтожено 30 жилых домов, где проживало 147 человек. В регионе действует пять очагов пожаров на площади 84 гектара.

Диана Сунагатуллина

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