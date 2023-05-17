18 мая в Петербург придут дождь и порывистый ветер до 15 м/с

18 мая в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в связи с приходом в город циклона. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе выпадут осадки и поднимется сильный порывистый ветер до 15 м/c.

По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, 18 мая может стать самым холодным днем в текущий период. Максимальная температура днем в Петербурге не превысит +15 градусов, а в прибрежных районах города — +12 градусов. Средняя скорость ветра будет колебаться от 7 до 12 м/с. Ожидается, что период осадков в городе закончится до понедельника.

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