Комитет Госдумы одобрил поправку о возможности отзыва сенаторов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которая возвращает в российское законодательство норму о возможности отзыва сенатора властями региона, делегировавшего его в Совфед.

«Порядок отзыва сенатора в свое время был предусмотрен, потом его убрали, но сейчас в общем развитии новых положений Конституции мы его предлагаем вернуть»,— сообщил соавтор поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин (цитата по «Интерфаксу»). Его соавторами в подготовке поправок стали сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев.

По его словам, уже сегодня Госдума может рассмотреть эти поправки на пленарном заседании. Господин Вяткин также подчеркнул, что поправки могут применяться в случае, если во время работы сенатора происходит смена руководителя региона — тогда новый губернатор будет иметь возможность сменить представителя субъекта в Совфеде.

При этом, как пояснил депутат ГД, происходить подобная замена будет исключительно по согласованию с верхней палатой парламента. Поправка коснется исключительно представителя региона в Совфеде от исполнительной власти (губернатора). Сенаторов, представляющих региональные парламенты, она не коснется.

Александр Кислов