Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет Госдумы одобрил поправку о возможности отзыва сенаторов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которая возвращает в российское законодательство норму о возможности отзыва сенатора властями региона, делегировавшего его в Совфед.

«Порядок отзыва сенатора в свое время был предусмотрен, потом его убрали, но сейчас в общем развитии новых положений Конституции мы его предлагаем вернуть»,— сообщил соавтор поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин (цитата по «Интерфаксу»). Его соавторами в подготовке поправок стали сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев.

По его словам, уже сегодня Госдума может рассмотреть эти поправки на пленарном заседании. Господин Вяткин также подчеркнул, что поправки могут применяться в случае, если во время работы сенатора происходит смена руководителя региона — тогда новый губернатор будет иметь возможность сменить представителя субъекта в Совфеде.

При этом, как пояснил депутат ГД, происходить подобная замена будет исключительно по согласованию с верхней палатой парламента. Поправка коснется исключительно представителя региона в Совфеде от исполнительной власти (губернатора). Сенаторов, представляющих региональные парламенты, она не коснется.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...