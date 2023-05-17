Объем производства пищевых продуктов на Ставрополье вырос на 15% в 2022 году

В 2022 году объем производства пищевых продуктов в Ставропольском крае вырос на 15% и составил в денежном выражении 145 млрд руб. Об этом сообщается на сайте губернатора региона.

Отмечается, что рост зафиксирован «несмотря на временные сложности с комплектующими, упаковкой и вспомогательными материалами на фоне санкций».

Выпуск макаронных изделий и плодоовощных консервов увеличился более чем на треть, на 22% выросло производство безалкогольных напитков, на 13% — муки.

Также на 15% вырос объем международной торговли продукцией переработки. Экспорт мясной, масложировой и иной, производимой в крае пищевой продукции, в 2022 году составил $371 млн.

Кристина Федичкина